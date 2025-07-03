Bölgenin en büyük hayvan bakım ve rehabilitasyon tesisi olacak Karabük Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakımevi açılıyor.

Karabük Belediyesi sahipsiz hayvanlara yönelik hizmetlerini çağdaş standartlara taşıyacak önemli bir yatırımı daha tamamladı.

Yapımı kısa sürede tamamlanan ve toplamda 26 milyon 340 bin TL bedelle hayata geçirilen Sahipsiz Hayvan Bakımevi’nin açılış töreni, 4 Temmuz 2025 Cuma günü saat 16:00’da gerçekleştirilecek.

Yenice Yolu üzeri Yeşilköy mevkiinde 41 bin metrekarelik bir alan üzerinde kurulan merkez, bölgenin en büyük hayvan bakım ve rehabilitasyon tesisi olma özelliğini taşıyor. Tesiste 3 bin sahipsiz hayvanın bakım, tedavi ve rehabilitasyonu yapılabilecek.

Doğal gezinti alanları, çevre dostu peyzaj düzenlemeleri, modern köpek parkurları ile donatılan tesiste, hayvanların yalnızca barınması değil; sağlıklı ve konforlu bir ortamda yaşamlarını sürdürebilmesi de öncelikli hedef olarak belirlendi. Ayrıca, tesiste tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerinin yanı sıra, sahipsiz hayvanların yeni yuvalarına kavuşmasını sağlayacak ücretsiz sahiplendirme imkânı da sunulacak.

Çetinkaya: "Sorumluluğumuzun gereğini yerine getiriyoruz"

Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, tesisin sadece bir barınak değil aynı zamanda bir yaşam alanı olduğunu belirterek, "Hayvanlara yönelik hizmetleri insani ve bilimsel kriterlerle planlıyor, belediyecilik anlayışımızın bir parçası olarak görüyoruz. 3 bin kapasiteli bu tesiste onların tedavisinden sahiplendirilmesine kadar tüm süreçleri titizlikle yöneteceğiz. Bu yatırımı sadece bir proje değil, aynı zamanda toplumsal bir sorumluluğun ifadesi olarak görüyoruz" dedi.

Başkan Çetinkaya açılışa tüm halkı davet etti.