Gençlik ve Spor Bakanlığı destekli Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES) projesi çerçevesinde Karabük ve Bolu’da düzenlenen Türk Halk Müziği konserleri, türkülerin evrensel diliyle kültürel mirası genç kuşaklara aktardı.

Karabük Üniversitesi(KBÜ) Lisansüstü Eğitim Enstitüsü tarafından yürütülen ve Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü desteğiyle hayata geçirilen "Biz Susalım Türküler Konuşsun" adlı proje, kültürel mirasın genç kuşaklara aktarımında müziğin dönüştürücü gücünü sahneye taşıdı.

Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES) çerçevesinde 4. dönem ulusal kategoride desteklenen proje, Karabük Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Zeynep Özcan’ın danışmanlığında yürütüldü.

Proje çerçevesinde ilki Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesinde, ikincisi ise Karabük Üniversitesinde gerçekleştirilen Türk Halk Müziği konserleri, büyük beğeni topladı.

Etkinliklerde; Neşet Ertaş, Âşık Veysel, Âşık Mahzuni Şerif gibi halk ozanlarının eserleri seslendirildi.Karabük Üniversitesi 15 Temmuz Şehitler Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen ikinci konsereRektör Yardımcısı Prof. Dr. İsmail Rakıp Karaş ve eşi Saliha Nazan Karaş da katıldı.

KBÜ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Zeynep Özcan, projenin amacına ilişkin yaptığı değerlendirmede, müziğin kültürel değerlerin korunması ve aktarılmasındaki önemine dikkat çekerek, "Gençlere değer aktarımında türkülerin evrensel dili bizim için olağanüstü bir alternatifti. Bu anlamda halk müziği konserlerinin hem duygu hem de anlam dünyasında karşılık buluyor" dedi.

Etkinlik, konserlere katkı sağlayanlara teşekkür belgelerinin takdim edilmesiyle sona erdi.