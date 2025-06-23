Hatay’ın Dörtyol ilçesinde bir apartmanın kazan dairesine giren yılan, itfaiye ekiplerince yakalanarak doğaya bırakıldı.

Dörtyol ilçesi Kuzuculu Mahallesi’nde bulunan bir apartmanın kazan dairesinde yılan görüldü. Durumu fark eden vatandaşlar, Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB) itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, gerekli güvenlik önlemlerini aldıktan sonra yılanı kontrollü bir şekilde yakalayıp doğal yaşam alanına bırakarak olaya müdahale etti. Herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı olay, çevredeki vatandaşlara rahat bir nefes aldırdı.