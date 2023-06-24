Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde trafik kazasında yaralanan sürücü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Bozova ilçesine bağlı kırsal Ortatepe Mahallesi yakınlarında yaşandı. Mahmut Yolcu’nun kullandığı 46 AEG 409 plakalı otomobil ile Mustafa Ö.’nün kullandığı 63 AEY 709 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücüler Mahmut Yolcu ve Mustafa Ö. ile birlikte Arif Y., Ömer Ö. ve Müslüm G. yaralandı. Yaralılar olay yerine giden sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bozova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan sürücü Mahmut Yolcu hayatını kaybetti. Sürücünün cenazesi kırsal Koçhisar Mahallesi’ne defnedildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.