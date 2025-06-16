Muğla Orman Bölge Müdürü Mustafa Ülküdür, Fethiye’deki orman yangın gönüllüleri ile kahvaltılı toplantı gerçekleştirdi.

Yanıklar İlk Müdahale Ekip Binası’nda yapılan kahvaltılı toplantıya Fethiye’de faaliyet gösteren aynı zamanda orman yangın gönüllüsü olan arama kurtarma ekipleri de katıldı. Orman Bölge Müdürü Mustafa Ülküdür, Bölge Müdür Yardımcısı Özgür Cılız, OYM Şube Müdürü Fedai Erdemli, Fethiye Orman İşletme Müdürü Hakan Duman ve teknik elemanların da katıldığı program sonunda AKUT Fethiye ekibi, MAG Fethiye ekibi, Fethiye AFAD Gönüllü Grubu ve Fethiye Motokros ekibinden oluşan yangın gönüllüleriyle birlikte helikopter ve arazöz ekipleri de ziyaret edilip, muhtemel yangınlara karşı mücadele konusunda yapılması gerekenler görüşüldü.

Orman Bölge Müdürü Mustafa Ülküdür, Muğla olarak muhtemel yangınlara karşı teyakkuzda olduklarını belirterek, vatandaşların bu konuda titiz davranmalarını ve tedbirli olmalarını istedi.