Antalya’nın Serik ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada yaralanan kadın yolcu gözyaşlarına boğulurken, çevredeki vatandaşlar tarafından teselli edildi.

Kaza, Akçaalan Mahallesi Tuzlaburun Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karadayı Mahallesi istikametine giden Şekibe M.’nin kullandığı 06 LNT 47 plakalı otomobil, kavşakta Hüseyin K.’nin kullandığı 07 YKP 46 plakalı motosikletle çarpıştı. Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Motosiklet sürücüsü Hüseyin K. ile aynı motosiklette yolcu olarak bulunan ve ismi öğrenilemeyen yaralı kadın yolcu, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Yaralı kadın yolcu gözyaşlarına boğulurken, çevrede bulunan vatandaşlar tarafından teselli edildi.

Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza sonrası inceleme başlatıldı.