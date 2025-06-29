Çankırı’daki trafik kazasında hayatını kaybeden özel harekat kursiyerlerinden Aybars Musa Ergin, memleketi Konya’nın Karapınar ilçesinde dualarla toprağa verildi.

Kaza, dün akşam saatlerinde Çankırı-Ankara karayolunun 3’üncü kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muhammet Fatih Gültekin (26) idaresindeki 34 SV 4651 plakalı hafif ticari araç, aynı istikamette ilerleyen Onur H. yönetimindeki 37 PT 057 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada hafif ticari araçta bulunan Çankırı Şehit Seyit Saraç Polis Özel Harekat Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nde kursiyer olarak görevini yapan Muhammet Fatih Gültekin, Cevdet Mutlusoy, Mehmet Celil Sever, İsmail Safa Gülel (27), Aybars Musa Ergin (22) yaralandı. Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından Çankırı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan İsmail Safa Gülel ve Aybars Musa Ergin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazada hayatını kaybeden İsmail Safa Gülel ve Aybars Musa Ergin için Çankırı Şehit Seyit Saraç Özel Harekat Polis Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nde düzenlenen resmi törenin ardından kursiyerlerden Safa Gülel’in naaşı memleketi Sakarya’ya, Aybars Musa Ergin’in naaşı ise memleketi Konya’ya gönderildi. Aybars Musa Ergin’in naaşı, memleketi Konya’nın Karapınar ilçesine getirildi. Ergin’in naaşı, Karapınar merkezindeki Sultan Selim Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Çetmi Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Cenaze törenine Konya İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek, Karapınar Kaymakam Vekili Melih Bulgur ve Karapınar Belediye Başkanı İbrahim Önal da katıldı.