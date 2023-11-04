Denizli’nin Merkezefendi İlçesi’nde 3 aracın karıştığı kazadan acı haber geldi. Savaş alanına dönen kazada 1’i ağır 3 kişi yaralanmıştı. Ağrı yaralı olarak hastaneye kaldırılan kadın hayatını kaybetti.

Kaza, gece saat 02.00 sıralarında Merkezefendi İlçesi Lozan Caddesi’nde meydan geldi. Edinilen bilgiye göre, 20 ACY 015 plakalı minibüs ile 20 U 0208 plakalı ve plakası öğrenilemeyen bir otomobil kazaya karıştı. Kazayı gören vatandaşların, alkollü olduğu belirtilen otomobil sürücüsünün caddede aşırı hızla gittiği yolda bir aracı sollamaya çalışırken kazanın meydana geldiği iddia edildi. Kazada plakası öğrenilemeyen araçta bulunan 3 kişi yaralanırken aynı araçta arka koltukta oturan Gülay Sarıkuzu ağır şekilde yaralandı.

Kazanın ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralılara ilk müdahaleyi yapan sağlık ekipleri daha sonra kazazedeleri ambulansla hastaneye kaldırdı. Kazada ağır yaralı olarak Pamukkale Üniversite Hastanesi’ne kaldırılan Gülay Sarıkuzu sabaha karşı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.