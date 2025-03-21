Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde trafik güvenliğini artırmak ve ulaşımı daha düzenli hale getirmek amacıyla sinyalizasyon sistemleri ve yol güvenliği çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri son olarak Yenikent Yolu’nda kaza sonucu kullanılmaz hale gelen trafik ışığını hızlı müdahaleyle yeniledi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi trafik akışını düzenlemek ve güvenli sürüşü sağlamak için sinyalizasyon sistemlerinde oluşan hasarları hızla gideriyor. Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri son olarak Adapazarı-Yenikent yolunda meydana gelen trafik kazası sonucu okullar bölgesindeki kullanılamaz hale gelen trafik ışığını kısa sürede yenileyerek oluşabilecek trafik aksaklıklarının önüne geçti. Hızla müdahale eden ekipler kısa sürede yeni bir trafik ışığı montesi gerçekleştirerek bölgedeki trafik güvenliğini sağladı. Trafik Şube Müdürlüğü, sürücüler ve yayalar için güvenli ulaşımı ön planda tutuyor. Ekipler her gün kavşak noktalarındaki trafik ışıklarında düzenli olarak kontrol çalışmalarını gerçekleştiriyor. Kazalar neticesinde zarar gören sinyalizasyon sistemleri, yönlendirici tabelalar kısa sürede onarılıp tekrar hizmete sunuluyor. Ekipler bu hızlı müdahalesiyle trafik akışının daha kontrollü ve güvenli şekilde seyir etmesini sağlıyor.