Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) tarafından MYO öğrencileri ve mezunlarına yönelik düzenlenen ödüllü proje yarışmasında değerlendirmelerin ikinci aşaması gerçekleştirildi. Öğrencilerin bilgi, beceri ve yeteneklerini ön plana çıkarmanın yanında MYO’ların cazibesinin artırılmasının hedeflendiği yarışmanın ilk aşamasında ele alınan 136 projeden ikinci değerlendirme aşamasına geçen 61 projenin sunumu ve değerlendirmesi yapıldı.

Rektörlük Senato Salonu’nda gerçekleşen toplantıya, AK Parti Kayseri Milletvekili Dr. Murat Cahid Cıngı ve Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa’nın yanı sıra, ORAN Kalkınma Ajansı, KOSGEB, Kayseri OSB, MÜSİAD ve Kültepe Yatırım Fonu’ndan temsilciler ile MYO Müdürleri katıldı.

KAYÜ Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, değerlendirme toplantısında yaptığı konuşmada, mesleki eğitim kurumlarının ülkemizin kalkınmasında ve sürdürülebilir rekabet üstünlüğü elde etmesinde en etkili yapı taşlarından biri olduğunu ifade etti.

Rektör Prof. Dr. Karamustafa, ülkemizin gelecek hedeflerine ulaşmasında mesleki eğitimin önemli bir faktör olduğunun altını çizerek "Biz bu önemin farkındayız ve bu bilinçle hareket ediyoruz. Şehrimizde bulunan 15 MYO’nun 13’ü Kayseri Üniversitemiz bünyesinde faaliyet göstermektedir. Kayseri Üniversitesi olarak ülke genelinde de toplam öğrenci sayısı içerisinde MYO öğrencisi oranının yüksek olduğu üniversite olma özelliği ile en ‘MYO Odaklı Üniversite’ konumundayız. Özetle, Kayseri Üniversitesi, mesleki ve teknik yükseköğretime odaklanmış bir üniversitedir" dedi.

Kayseri’nin girişimcilik özelliğinden de bahseden Rektör Prof. Dr. Karamustafa, "Kayserimiz girişimciliği, inovatif yaklaşımı ve üretkenliği ile ön plana çıkan bir şehirdir. Bizler de Kayseri Üniversitesi olarak müteşebbis özelliği olan mezunlar yetiştirmeyi hedefliyoruz. StartUpMYO Proje Yarışması ile inşallah bu minvalde adım atmış oluyoruz ve yarışmanın bugün ikinci aşaması için toplanmış bulunuyoruz. Yarışmamıza şimdiye kadar 136 proje başvurusu oldu ve bunlardan 61’i ikinci aşamaya geldi. Bugünkü yapılan değerlendirme sonrasında ise 16 proje eğitim kamplarına alınarak danışmanlar eşliğinde geliştirilme süreçlerine geçmiştir. Fikir aşamasında bugüne kadar bu çalışmaları vermiş olduğu değerli katkılardan dolayı Kayseri Milletvekilimiz Sayın Dr. Murat Cahid Cıngı’ya teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Mesleki ve teknik eğitime olan ilgi ve ihtiyacın her geçen gün arttığına dikkat çeken AK Parti Kayseri Milletvekili Dr. Murat Cahid Cıngı ise konuşmasında, "Ülkemizde mesleki ve teknik eğitimi başka bir boyuta taşımaya çalışıyor ve bunun için çaba sarf ediyoruz. Kıymetli Rektörümüz Prof. Dr. Karamustafa’nın ve Kayseri Üniversitemizin destekleriyle geçtiğimiz sene mesleki ortaöğretime dair önemli bir çalıştay gerçekleştirdik ve bu alanda kıymetli somut çıktılar edindik. Bununla beraber, mesleki eğitimin; ortaöğretimin yanı sıra yükseköğretimde de kilit bir rolü olduğunun bilincinde olmak gerekiyor. MYO’lar, ortaöğretimde alınan temel bilgiyi daha ileriye taşıyan önemli akademik eğitim kurumlarıdır. Bu anlamda, Kayseri Üniversitesi’nin MYO odaklı üniversite anlayışını son derece kıymetli buluyorum" sözlerine yer verdi.

AK Parti Kayseri Milletvekili Dr. Cıngı, konuşmasının devamında, "Kayseri, tarih boyunca; girişimciliğiyle, ticari ruhuyla, piyasa aklıyla bilinen bir şehirdir. Bu değerler ışığında gençlerimizin yüksek potansiyelini keşfetmesine fırsat sağlamamız gerekiyor. Gençlerimizi değerli fikirlerini ticarileştirmeye teşvik etme ve onları piyasada yatırımcı olarak görme hedefimizi ise, organize edilen bu yarışma ile bir kez daha vurgulamayı amaçlıyoruz. Bu tarz organizasyonlar MYO’ların sanayi ve ekonomimizin geleceğini inşa etmede üstlendiği rolün önemini bizlere bir kez daha hatırlatmaktadır. Bu vesile ile başta Kayseri Üniversitemizin değerli Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa’ya ve kıymetli MYO müdürlerimize çok teşekkür ediyor, yarışma sonunda dereceye girecek projelerin sahiplerini şimdiden kutluyor ve tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.