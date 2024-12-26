Kayseri Valiliği, büyükşehir belediyesi, Kocasinan Belediyesi, Kayseri Ticaret Borsası, Kayseri Ticaret Odası ve Kayseri Sanayi Odası ortaklığında kurulan Kocasinan Jeotermal Kaynaklı Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi; 1 milyon 237 bin metrekare alanda 34 adet 25 bin metrekare ile 56 bin metrekare arasında değişen sera parseli, 9 adet 5 bin metrekare ile 25 bin metrekare arasında değişen sanayi parseliyle hizmet verecek. Tarıma Dayalı Sera İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde bin 500 kişi istihdam edilecek ve bu istihdamın yüzde 75’i kadınlardan oluşacak.

Kayseri Kocasinan Tarıma Dayalı Sera İhtisas Organize Tarım Bölgesi; acele kamulaştırma işlemleri tamamlandı, üst ölçekli planları, genel yerleşim planı üst yapı modülleri ve nazım imar planı Tarım Bakanlığı’nca onaylandı. Bölgede; Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü’nce (MTA) yapılan jeotermal sondaj çalışmaları çerçevesinde ilk test sonuçlarına göre 55-60 derece arasında sıcaklıkta 70-80 litre/saniye arasında debiye sahip sıcak su sondaj neticesinde çıkarıldı. Kayseri Ticaret Borsası’nda düzenlenen toplantıda; Kayseri tarımı için tarihi bir gün olduğunu kaydeden Vali Gökmen Çiçek; "Kayseri sanayi, turizm şehri ama unutmamalıyız ki Kayseri Türkiye’nin en önemli tarım şehirlerinden bir tanesi. Bugün Kayseri tarımı açısından bir milat olacak günü yaşıyoruz. Çıktığımız yolda Kayseri Valiliği, büyükşehir belediyesi, Kocasinan Belediyesi, Ticaret Odası, Sanayi Odası ve özellikle de işin yürütümünü sağlayan Ticaret Borsamızla beraber bir yola çıktık. 1 milyon 237 bin metrekare alanda tarıma dayalı sera OSB kurmak için bundan 1,5 yıl önce imzaları attık. 5 yıl gibi bir sürede tamamlanabilecek bütün işlemler başta Mustafa Elitaş Bakanımızın tıkandığımız yerlerde yolu açmasıyla, hatta ekonomik yönden verdiği katkılarla yine milletvekillerimizin her aşamada takibiyle, büyükşehir ve Kocasinan Belediyelerimizin baştan itibaren süreci takipleriyle bugün çok şükür mutlu sona ulaştığımızı ifade etmek istiyorum" dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş ise bölgede 35 bin ton meyve ve sebze üretiminin gerçekleştirileceğini ve bu ürünlerinin büyük bir kısmının komşu ve Avrupa ülkelerine ihraç edileceğini ifade ederek, "Kayseri’de 55-60 derecelik su bulmak önemli bir iş. Yanardağın eteğindeyiz, çevremizde 80, 90, 100 derecelik su varken burada olmaması zor bir işti. Yıllar önce Boğazköprü tarafında 40 derecelik bir su bulmuştuk. Şimdi 55, 60 derecelik su; tarıma dayalı sera organize sanayi bölgesinde uygun bir şey diye düşünüyorum. Isıtma ihtiyacı olmadan, doğrudan doğruya doğal yollarla bu işi yaparak 12 ay, 24 saat üretim yapabilecek topraksız tarımın öncülüğünü yapabilecek bir noktada. Kayseri’mizde su kıtlığından dolayı sulanabilir alanımız az, yaklaşık 300 bin hektarlık sulanabilir alanımız var, herhalde 160 bin hektarını ancak sulayabiliyoruz. Toplam 600 bin hektar tarım arazimiz var, 300 hektar sulanabilir alanımız var, 160 bin hektar da sulayabildiğimiz alan var. Bu manada bizim çok az su ihtiyacı olan ve yaz-kış, 24 saat üretim yapan bir noktaya doğru getirmek çok önemli bir iş. 35 bin ton meyve ve sebze üretimi gerçekleştirilecek ve bunun da büyük bir kısmı ihraç olacak" diye konuştu.

"Bin 500 kişi istihdam edilecek"

Tarıma Dayalı Sera İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nin Kayseri’ye büyük katkı sunacağını da sözlerine ekleyen Elitaş; "1 milyon 237 bin metrekare üzerinde yapılacak olan bu tarımsal faaliyetler ilimize çok büyük katkı sağlayacak. Yaklaşık 5 milyar Türk Lirası civarında yatırım gerçekleştirilecek. Bu yatırımlarla ilgili bakanlığımız da destek veriyor. Bu da çok büyük bir katkı sağlayacak. İşadamlarımızı, sanayicilerimizi, çiftçilerimizi devletin verdiği imkanlardan faydalanmaya davet ediyorum. Bin 500 kişi istihdam edilecek. Bu istihdamın yüzde 75’lik kısmı da kadın çalışanlardan olacak" ifadelerini kullandı.