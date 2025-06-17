Kayserispor, yeni sezon hazırlıklarına 1 Temmuz Salı günü yapacağı ilk idmanla başlayacak.
Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, yeni sezon hazırlıklarına başlayacağı tarih belli oldu. 2024-2025 futbol sezonunun tamamlanmasının ardından tatile çıkan sarı kırmızılı takım, 1 Temmuz Salı günü kulüp tesislerinde toplanacak. Kayseri temsilcisi, Teknik Direktör Markus Gisdol yönetiminde ilk idmanını gerçekleştirecek.
Yeni sezon hazırlıklarını Kayseri’de başlayacak olan Kayserispor’un ardından kamp programı belli olacak.
Kaynak: İHA