Talas Belediyesi, çocuk ve gençleri sporla buluşturmaya devam ediyor. 2013-2018 doğumlu genç yetenekler için düzenlenen Talas Belediyespor Yaz Futbol Okulu, bu yıl da ücretsiz olarak kapılarını açtı. Geleceğin yıldız futbolcularına ilk adımı atma fırsatı sunan bu organizasyon, hem eğitim hem de başarı odaklı yapısıyla dikkat çekiyor.

İki yıl üst üste tüm yaş gruplarında Kayseri’yi Türkiye Şampiyonasında temsil eden tek kulüp olma ünvanını elinde bulunduran Talas Belediyespor, U-14’ten U-18’e kadar tüm kategorilerde elde ettiği şampiyonluklarla büyük gurur yaşattı.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Spor sadece fiziksel bir faaliyet değil, aynı zamanda bir karakter eğitimidir. Talas Belediyesi olarak çocuklarımızın sağlıklı, disiplinli, ahlaklı bireyler olarak yetişmesi için sporu bir araç olarak görüyoruz. Bu anlamda kurduğumuz ’Sporcu Fabrikası’ ile Talas’ta sporun her dalında bir üretim merkezi oluşturduk. Bugün Yaz Futbol Okulumuzla yeni yeteneklerin yetişmesine katkı sunuyoruz. Şampiyonlar bu topraklardan çıkar."

Yaz Futbol Okulu’na katılmak isteyen sporcular için başvurular 0543 652 34 31 numaralı WhatsApp hattı üzerinden alınıyor. Kayıtlar hakkında detaylı bilgiye Talas Belediyespor’un sosyal medya hesaplarından da ulaşılabiliyor. Antrenmanlar, Talas ilçesi Harman Mahallesi Erhan Caddesi No:11 adresindeki, Sosyete Pazarı arkasında yer alan modern spor tesislerinde gerçekleştiriliyor.