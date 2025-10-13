Kapadokya Alan Başkanlığı Kayseri Hizmet Binası Kayseri’de düzenlenen törenle açıldı.

Tarihi Kayseri Mahallesi’ndeki Kapadokya Alan Başkanlığı Kayseri Hizmet Binası, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’yla başlayan törende konuşan Kapadokya Alan Başkanı Aydın Cem Aslanbay, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un selamlarını ileterek, Kapadokya Alan Başkanlığı hakkında bilgiler verdi. Aslanbay, Kayseri bölgesinde hizmet binasını açtıklarını ve turizme hizmet edeceklerini kaydetti. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ise Kayseri’nin turizm alanındaki önemine vurgu yaparak, "Kayseri’de, özellikle valimizin geldiği dönemden beri turizmde ‘biz de varız’ anlayışı içerisinde yaptığımız çalışmaları daha da önemseyen bir yaklaşım içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Erciyes Kayak Merkezi en önemli turizm destinasyonu iken, Yüksek İrtifa Kamp Merkezimiz ile 12 aya hitap edecek çalışmalarla gönüllerde taht kuruyor. Ayrıca Kayseri’nin Kapadokya ile bütünleşik destinasyon olarak değerlendirilmesi de zenginliklere vesile oluyor. Özellikle Murat Cahid Cıngı milletvekilimizin de mecliste katkıları ve yönlendirmeleri ile iyi bir noktaya taşındı. Amacımız Kayseri’nin tanınması, bilinmesi ve bu güzellikleri ile ihmal edilmemesidir. Her türlü çalışmalarda biz de varız. Alan başkanlığımızın Kayseri’de temsilciliği ile sayın bakanımızın talimatlarıyla, değerli alan başkanımızın bizleri yüreklendiren ve sahip çıkan yaklaşımıyla eski Kayseri Mahallesi olarak bilinen bu güzel semtimize değer katan yaklaşımıyla yer alması bizleri sevindirmiştir" şeklinde konuştu. Milletvekilleri, valilik gerekse büyükşehir belediyesinin, Erdemli ve Soğanlı vadilerinin Kapadokya alanı içerisinde yer almasını kayıtsız şartsız desteklediklerine değinen Başkan Büyükkılıç, bu faaliyetlerin, çalışmalara zenginlik katacağını da vurguladı. Başkan Büyükkılıç, "İnşallah bu çalışmalarımızı daha da ileriye taşımak suretiyle Kapadokya’mızın Nevşehir’imizin yanı sıra, Aksaray’ımızla, Niğde’mizle, Kırşehir’imizle, hatta Yozgat’ımızla ve Kayseri’mizle el ele gönül gönüle vermek suretiyle daha da zenginleştirilmesi gerektiğini buradan paylaşıyorum. Zaten Kapadokya kralının mezarı malumunuz Kayseri’mizde, Kapadokya’ya geçmiş dönemde başkentlik yapmış olan bir şehirdeyiz. Öyleyse bu merkezin Kayseri’de olması kadar doğal bir şey olamazdı. Bu anlayış içerisinde değerlendirilmesinin doğru olacağını paylaşmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı da Erciyes A.Ş.’nin kurulur kurulmaz, Erciyes turizminin şehrin amiral gemisi olduğunu belirterek, o dönem pazarlama planının Erciyes merkezli, Kayseri ve Kapadokya bölgesini içerisine alacak şekilde yapıldığını anlattı. Soğanlı Vadisi ve Erdemli Vadisi’nde Valilik ve Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmaları ile ciddi bir noktaya geldiğini kaydeden Milletvekili Cıngı, alan başkanlığından o bölgede hizmetler beklediklerini ifade etti.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de; kentin önemli bir kısmının Kapadokya’nın giriş kapısı olduğunu, Kapadokya ile birlikte turizmi canlandırmak için faaliyetler yürüttüklerini söyleyerek, şöyle konuştu:

"Bakanımızı ziyarete gittiğimizde Büyükşehir Belediye Başkanımız, alan başkanlığının şehrin merkezinde ulaşılabilir olmasının daha uygun olacağını söylediğinde, bakanımızda ‘güzel bir yerde hizmet verelim’ demişti, bugün onun açılışını yapıyoruz. Birlikte hareket etmenin gücünden yararlanacağız" dedi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin sonsuz desteğinin olduğunu belirten Vali Çiçek, Kapadokya Alan Başkanlığı’ndan hem proje hem de hizmet anlamında şehrin çok büyük destek beklediğini söyledi. Konuşmaların ardından kurdele kesimi ile bina açılışı gerçekleştirildi.

Tarihi dokusu ve kültürel kimliğiyle öne çıkan mahallede açılan hizmet binası, özgün mimarisiyle Kapadokya’nın tarihi dokusuna uyum sağlayacak. Hizmet binası, vatandaşlara daha hızlı, etkin ve konforlu hizmet sunmayı amaçlıyor. Aynı zamanda bölgedeki turizm hareketliliğine de katkı sağlayacak olan proje, Kayseri’nin kültür odaklı kalkınma vizyonuna hizmet edecek.