Kayseri Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Ercan Aras; Et ve Süt Kurumu’nun çalışmaları ile vatandaşların kıymaya daha uygun fiyatlarla ulaşabildiklerini söyleyerek, "Kayseri’de insanların kıymaya ucuza ulaşması için bizim de birlik olarak çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

Vatandaşların Ramazan ayında uygun fiyatla ete ulaşmasını istediklerini fakat hayvanların maliyetlerinin yüksek olduğunu söyleyen Ercan Aras, "Biz Kırmızı Et Üreticileri Birliği olarak ayrıca bir tüketici olduğumuz için yani insanların da sofralarında Ramazan ayında mübarek ayda ucuza ulaşmalarını biz de isteriz. Fakat tabi ki üreticilerimizin şu anda elindeki hayvanların maliyetleri yüksek. Yani öyle çok ucuza da yedirilir diye böyle bir mantık yok ama Et ve Süt Kurumu bununla ilgili bir önlem aldı. Yaklaşık olarak 40 bin tane besilik hayvan yani kasaplık hayvan getirdi. Bunları yurt içindeki çeşitli marketlere sunmak şartıyla bazı marketlerde de kıyma fiyatlarını sabit tutarak bu işi biraz daha minimize etmeye çalıştı. Bu tabi inşallah başarılı olur. Bizim halkımız da ucuz ete ulaşır ama tabi bu çözüm değil. Belki kıymayı ucuza yerler ama kuşbaşı gibi değerli eti tabi kendi değerinde yemek zorundalar. Bu da bizim kendi yerli hayvanımızın pahalı olmasından dolayı kaynaklanıyor. Ondan dolayı da şu anda bizim tüketicilerimiz Ramazan’da kıymayı ucuz yiyecekler" dedi.

Aras, et mamullerinin fiyatlarında değişiklik beklemediklerini fakat birlik olarak Kayseri’de de vatandaşların ucuz kıymaya ulaşmaları için çalışmalarının devam ettiğini söyleyerek; "Mamulün yani sucuğun ve pastırmanın da fiyatın artacağını düşünmüyoruz Yani bunları da herhangi bir yüksek fiyat geleceğini düşünmüyoruz. Bunlar da normal kendi rutin fiyatlarında bizim nihai tüketicimiz yani Ramazan’da en uygun fiyata yiyeceklerini düşünüyoruz. Fakat Et ve Süt Kurumu tabi bununla ilgili hep bütün önlemlerini almıştır. Ucuza et vermek için bütün marketlerle anlaşma yapmıştır. Ucuza kıyma verilecektir. Bizim de Kayseri Kırmızı Et Üreticileri Birliği olarak da Kayseri’de de böyle bir çalışmamız var. Yani ucuza kıyma nasıl veririz ve insanlar nasıl ulaşabilir. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor İnşallah biz de Kayseri’de bu uygulamayı yapacağız" ifadelerini kullandı.