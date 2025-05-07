İzmir’de düzenlenen Muharrem Dalkılıç 10000 metre Atletizm Türkiye Şampiyonası’nda önemli derecelere imza atan Kayserili iki sporcu Fransa da yapılacak olan 10000 metre Avrupa Atletizm Kupası’nda yarışmaya hak kazandı.

Muharrem Dalkılıç 10000 metre Atletizm Türkiye Şampiyonası İzmir’de yapıldı. Şampiyonaya Kayseri’den katılan Ramazan Baştuğ Büyükler Türkiye Şampiyonu oldu. Bir diğer Kayserili sporcu Merve Karakaya ise U23 kategorisinde Türkiye Şampiyonu olarak Ramazan Baştuğ ile birlikte Fransa da yapılacak olan 10000 metre Avrupa Atletizm Kupası’nda yarışmaya hak kazandı. Öte yandan, Halil Sade ise U23 kategorisinde Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.