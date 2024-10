Kayseri’de Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Kayseri Şubesi ve Milli Gençlik Vakfı tarafından yapılan basın açıklamasında konuşan AGD Kayseri Şube Başkanı Yusuf Şahin, “ABD’nin taşeronu PKK’nın asıl amacı Müslümanı Müslüman’a kırdırmaktır” dedi.

Cumhuriyet Meydanı’nda Bürüngüz Cami önünde Kur’an-ı Kerim okunmasının ardından başlayan basın açıklamasına AGD Kayseri Şube Başkanı Yusuf Şahin, Milli Gençlik Vakfı yönetimi, üyeler ve vatandaşlar katıldı. TUSAŞ’a yönelik saldırıyı kınadıklarını ve şehitlere rahmet dilediklerini söyleyen AGD Kayseri Şube Başkanı Yusuf Şahin, "Bugün ülkemizin her şehrinde, Anadolu Gençlik Derneği ve Milli Gençlik Vakfı olarak, işgal rejimi İsrail’i ve ABD’nin taşeronu terör örgütü PKK’yı topraklarımızdan söküp atacağımız günlerin habercisi olarak meydanlarda toplanmış bulunmaktayız. ABD’nin taşeronu PKK’nın, ülkemiz içerisinde ve sınır hattımızda yapmış olduğu terör olaylarında ki asıl amacı, Suriye, Irak, İran, Türkiye ve bölgede yaşayan Kürt kökenli Müslüman kardeşlerimiz arasında devamlı bir mesele meydana getirerek Müslümanı, Müslümana kırdırmaya çalışmaktır. Allah’ın yardımı, bizlerin gayretleriyle, ülkemizde yaşayan 80 milyon ülke evladının ve bölge de yaşayan milyonlarca Müslümanın, bu hain ve sinsi tuzağa, düşmeyeceği açıktır. Bizler Anadolu insanı olarak, İslam ümmetinin birliği, vatanımızın selameti için her türlü fedakarlığı göze almış insanlarız” dedi.

"Netanyahu’nun anlayacağı tek dil güçtür"

Şahin, "Bir diğer kanayan yaramız, acımız Gazzemiz, 1 yılı aşkın bir süredir soykırım altında inleyen Gazze’de her geçen gün yeni bir katliam işlenmektedir. Filistin ve Lübnan direnişi karşısında rezil olan Siyonist İsrail rejimi güçleri, içerisinde bulunduğu durumun acısını sivillerden çıkarmaktadır. Son olarak Gazze’nin Cibaliye bölgesinde yeni bir vahşete imza atan İsrail güçleri, çok sayıda kardeşimizi şehit etmiştir. Cibaliye’de sivilleri tam anlamıyla ablukaya alan Siyonistler her türlü insanlık dışı muameleyi uygulamaktadır. Siyonist İsrail güçleri, sivillerin hiçbir yere ve hiçbir şeye ulaşmaması adına çeşitli zulümler gerçekleştirmektedir. İslam ülkelerinin liderlerinin acziyet ve sessizliğinden güç alan Siyonist İsrail rejiminin katliamlarının, mevcut şartlar altında durmayacağı aşikardır. Bugün Gazze ve Lübnan’da soykırım ateşi yakan Siyonizm’in üzerine beton dökülmedikçe söz konusu ateş İslam coğrafyasının tamamına yayılacaktır. Bizler Siyonizm’in kökünü kurutmaya yeminli Anadolu insanları olarak belirtiyoruz ki; Gazze Soykırımı’nın henüz başında Yeşaya Kehaneti’nden bahseden Netanyahu’nun anlayacağı tek dil güçtür. Terör örgütleri aracılığıyla ülkemizi her fırsatta kana bulamaya yeltenen ve son olarak Ankara’da gerçekleşen terör saldırısının gerçek faili olan Siyonistlerin anlayacağı tek dil, güçtür. Bir an evvel İslam Barış Gücü’nün oluşturulup İsrail rejimine müdahale edilmesini istiyoruz" dedi.