Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türk Havacılık ve Uzay Sanayi Anonim Şirketi’nin (TUSAŞ) çalışanlarına başsağlığı ziyaretinde bulundu.

Terör saldırısının gerçekleştiği TUSAŞ’ın Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesinde incelemelerde bulunarak bilgi alan Bakan Işıkhan, TUSAŞ personeli ile bir araya gelerek başsağlığı diledi. Işıkhan, daha sonra saldırıda şehit olan taksi şoförü Murat Arslan’ın evinin önünde kurulan taziye çadırına ziyaret ederek, ailesine başsağlığı dileklerini iletti. Bakan Işıkhan’a ziyaretinde Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Bendevi Palandöken eşlik etti.