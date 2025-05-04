Kayserispor’un Nijeryalı oyuncu Anthony Uzodimma bu sezon ilk kez forma giydi.

Süper Lig’de mücadele veren Kayserispor’da Anthony Uzodimma sevinci. Sakatlığı nedeniyle yaklaşık 17 aydır formasından uzak kalan Uzodimma, dün oynanan Alanyaspor maçında forma giydi. Alanyaspor maçı kadrosunda yer alan ve yedek olarak başlayan Anthony Uzodimma karşılaşmanın 80. dakikasında Kartal Kayra Yılmaz’ın yerine oyuna dahil oldu.

13 dakika süre alan 26 yaşındaki oyuncu, ligde kalan son 4 haftada daha fazla süre almak istiyor.