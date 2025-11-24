Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde iki otomobil çarpışırken, kazada 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Alpaslan Mahallesi Sivas Bulvarı’nda meydana gelen trafik kazasında; D.K. yönetimindeki 38 GS 177 plakalı otomobil, M.Y.Ö. idaresindeki 38 ANB 391 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan 38 ANB 391 plakalı otomobil bir ağaca zarar vererek, refüje çıktı. Kazada D.K. ve aynı otomobilde yolcu olarak bulunan M.S. ile M.Y.Ö yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de kazada yaralanan 3 kişiyi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Yaralılardan M.Y.Ö.’nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, çalışmaların ardından otomobiller çekiciyle kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.