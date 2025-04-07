Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kent tarihi ve tanıtımı konusunda Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın göreve geldiği günden bu zamana geçen 6 yıllık süreçte, tamamlanan ve biten toplam 74 faaliyet ile yaklaşık yarım milyar TL’lik yatırım gerçekleştirdi.

Kayseri’de yerel yönetim faaliyetlerini ortak akıl ve istişareye dayalı olarak, eser ve gönül belediyeciliği ile sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda gerçekleştiren Başkan Büyükkılıç, bir yandan şehrin altyapı hizmetlerini, imarını sağlarken diğer taraftan ise tarih ve turizm noktasında zenginlikler şehri Kayseri’nin tanıtımına da destek verdi. Bu çerçevede Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtımı Daire Başkanlığı ile aradan geçen 6 yıllık süreçte, toplam 489 milyon 547 bin 600 TL’lik yatırımla 100’e yakın proje ve uygulamaya imza attı. Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtımı Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilmeye başlanan aralarında proje, uygulama ve kazı türündeki toplam 74 faaliyetin 6’sı devam ederken, geri kalan 68’i ise tamamlandı.

Söz konusu faaliyetlerle kadim kent Kayseri’nin kazı alanlarına destek verilirken, cami ve çeşme restorasyonları, çeşitli tarihi yapı restorasyonları, müze güçlendirmeleri, çevre düzenlemeleri, teşhir, tanzim ve tasarım çalışmaları, tarihi yapıların güçlendirilmesi, proje ve yapım çalışmaları, onarım ile kazı çalışmalarının yanı sıra malzeme desteği gibi pek çok alanda, farklı şekillerde kent tarihine ve tanıtımına katkı sağlandı.