Kırşehir’de hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altına inecek.

Yapılan meteorolojik değerlendirmelere göre Pazartesi gününden itibaren Balkanlar üzerinden gelecek soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girmesi bekleniyor. Kırşehir Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre; "Hava sıcaklıkları Kırşehir genelinde hissedilir derecede azalarak mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor. Gece sıcaklıklarında ani düşüşe bağlı olarak zirai don riski bulunmaktadır. Soğuk ve yağışlı havanın 1 hafta boyunca etkili olması beklenirken, yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlarının görüleceği tahmin edilmektedir" denildi.