KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir’de hakkında 23 ayrı suç kaydı bulunan ve 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan firari hükümlü, jandarma ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışma neticesinde, 27 yaşındaki hükümlü Ş.E.’nin kent merkezinde bir evde gizlendiği bilgisine ulaşıldı. ’Hırsızlık’, ’uyuşturucu madde kullanımı ve ticareti’ gibi suçların da aralarında bulunduğu toplam 23 ayrı suçtan kaydı bulunan ve hakkında 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan Ş.E., jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edileceği öğrenildi.