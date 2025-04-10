Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’ndeki sağlık hizmeti ihtiyacının karşılanması için projelendirilen Sağlık Merkezi’nin yapımı 1 yıldan kısa sürede tamamlandı.

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, Kayseri İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan Kayseri OSB Bölge Müdürü Abdulmenap Esko, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Sn. Dr. Ahmet Özyalçın ve Sağlık Hizmetleri Başkanı Sn. Dr. Figen Gürbeden, sağlık merkezi ve yanı başında yapılan 112 Acil İstasyonu’nda incelemede bulundu.

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü ile beraber ön fizibilite ve projelendirme çalışmalarını yürüttükleri sağlık merkezinin yapımının tamamlandığını ve sağlık bakanlığına devri için yakın zamanda protokol imzalanacağını belirtti.

Kayseri OSB sanayicisinin merakla beklediği sağlık merkezinin bölgedeki önemli bir ihtiyacı karşılayacağına vurgu yapan Başkan Yalçın, "Kayseri il Sağlık Müdürlüğü’nce talep edilecek araç, cihaz ve ekipmanları Kayseri OSB olarak biz temin edeceğiz. İnşallah 2025 yılı ortasında Kayseri OSB Sağlık Merkezimiz, sanayicilerimize ve çalışanlarına hizmet vermeye başlayacak." dedi.

Başkan Yalçın, Kayseri OSB Sağlık Merkezi kurulması için desteklerini esirgemeyen önceki dönem Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan ve Sağlık Bakanlığı çalışanlarına teşekkür etti.

Kayseri İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan da yaptığı açıklamada, Kayseri OSB tarafından yapımı gerçekleştirilen sağlık merkezinin kullanışlı ve güzel yapıldığını gözlemlediklerini belirterek, Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın ve yönetimine teşekkür etti.

İnceleme gezisi sonrasında, Kayseri OSB Sağlık Merkezi’nin tefrişatı, araç ve cihazların alımı konusunda protokol hazırlıklarına başlanması kararlaştırıldı.