Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, güçlü ve güvenli bir şehir vizyonu ile güçlendirmeyi hedeflediği İtfaiye Teşkilatı’na, göreve geldiği toplam 6 yıllık süreçte 100 milyon TL’yi aşkın yatırım gerçekleştirdi.KAYSERİ (İGFA) - Kayseri’de yerel yönetim faaliyetlerini ivedilikle sürdüren ve başta altyapı ve imar çalışmaları olmak üzere gerek sosyal konularda, gerekse güvenlik ile huzura yönelik alanlarda da hizmetlerini gerçekleştiren Başkan Büyükkılıç, şehre olan katkısını sürdürüyor.

Bu kapsamda göreve geldiği günden buyana geçen 6 yıllık süreçte Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, şehrin sigortası konumunda olan ve büyük bir öneme sahip Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Teşkilatı’nı güçlendirmeye, donanımlı hale getirdiği birimi deneyimli personel ile buluşturmaya da özen gösterdi.

Başkan Büyükkılıç, şehrin her alanda gelişmesi ve daha donanımlı olması için gayretlerini sürdürürken, kentin en kritik kurumlarından birisi olan Büyükşehir İtfaiyesi Daire Başkanlığı’nı da ihmal etmedi. Bu doğrultuda 6 yıllık süreç içerisinde gerek personelin geliştirilmesi gerekse teşkilatın daha donanımlı hale getirilmesi için adımları atan Büyükkılıç, söz konusu süreçte birime, toplam 103 milyon 250 bin TL’lik yatırım yaptı.

Güçlü ve deneyimli kadrosu ve modern ekipmanları ile yangın ve diğer olaylara daha etkili ve güvenli bir şekilde müdahale eden, yangın ve doğal afetlerin yanı sıra, tehlikeye düşmüş tüm canlıların canlarını korumak ve kurtarmak için görevine başarıyla devam eden Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, aradan geçen 6 yılda bünyesine, 13 tonluk tanker aracı, enkaz altı canlı görüntüleme cihazı ile yardımcı ekipmanları kattı.

Ayrıca daire başkanlığı bünyesinde yer altı ve üstü arama kurtarma ekibi ile tüp dolum, itfaiye bakım ve kontrol tesisi kuruldu. Öte yandan ise 2 adet 13 tonluk tanker aracı ile 2 adet 28 metre merdivenli itfaiye aracı alımı ihalesi de gerçekleştirildi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, geçen 6 yıllık süreçte başta Kayseri olmak üzere şehir dışındaki destek verdiği sel baskını, deprem ve orman yangınlarında başarılı ve özverili görevlere imza atarak Kayseri’ye ve ülkeye sağladığı katkıyı sürdürdü.