Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy, Ticaret Bakanlığı'nın Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi (ETBİS) raporunu değerlendirdi.KAYSERİ (İGFA) - Türkiye’de E-Ticaret Görünümü Raporu Tanıtım Toplantısı, Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat ve TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu’nun katılımıyla gerçekleştirildi. Bakan Bolat’ın paylaştığı verilere göre, 2024 yılı itibarıyla Türkiye’de e-ticaret hacmi bir önceki yıla göre yüzde 61,7 artarak 3 trilyon TL’yi aştığını açıkladı.

TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu’da toplantıda yaptığı konuşmada şunları söyledi. “Bugün e-ticaret sektörü yoğun bir vergi yükü altında faaliyet gösteriyor. Sektör ayrıca çok sayıda kamu kurumunun eş zamanlı düzenlemelerine tabi durumda. E-ticaret platformlarımız, bu düzenlemelere uyum sağlamak için büyük emek harcıyorlar. Bu ekosistemde yer alan platformlardan satıcılara, tüketicilerden kuryelere, kargo şirketlerinden finansal kuruluşlara kadar pek çok tarafın kamu nezdinde çözüm bekleyen meseleleri bulunuyor. Şunu özellikle vurgulamak isterim. Bu sorunlara çözüm aranırken, sektörün dinamizmini, istihdam katkısını ve ihracat potansiyelini göz ardı etmeden, büyümeyi teşvik eden hassas bir denge kurulmalıdır. Kamu ile özel sektör arasında diyalog ve ortak akılla atılacak adımlar, e-ticaretin sağlıklı ve adil şekilde gelişmesini sağlayacaktır.”

E-Ticaret Uyum Endeksi sonuçlarına göre İstanbul, Kayseri ve İzmir, e-ticarete uyum sağlayan ilk üç şehir arasında yer aldı. Kayseri, 11 bin 383 işletme ile İstanbul’un ardından Türkiye genelinde ikinci sıraya yerleşerek büyük bir başarıya imza attı.

Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “2023 yılı içerisinde 9 bin 632 olan işletme sayımız 2024 uyum endeksi sonuçlarına göre 11 bin 383’e yükselmesi şehrimizin e-ticaret konusunda iyi bir ivme kazandığımızın kanıtıdır. Kayseri olarak e-ticaret satışımız 32,56 milyar, E-ticaret alışımız ise 26,45 milyar TL’ye çıkmıştır. İşletme başına düşen e-ticaret hacmimiz ise 2,86 milyon TL’dir. Özellikle mobilya ve ev tekstili gibi sektörlerdeki üretim kapasitesi, e-ticaret satış hacmine ciddi katkı sağlamaktadır. İşletme başına düşen e-ticaret hacmi, Türkiye ortalamasının oldukça üzerindedir. Bu başarı, Kayseri iş dünyasının dijitalleşmeye verdiği önemin ve girişimcilerimizin vizyoner yaklaşımının açık bir göstergesidir. Kayseri Ticaret Odası olarak; dijitalleşme ve e-ticaret konusunda bugüne kadar vermiş olduğumuz eğitimlerimizin, panellerimizin de büyük katkısı olduğunu düşünüyoruz. Akıl ve alın teriyle e-ticaret alanında büyüyen, sınırları aşarak yurtdışına açılan tüm girişimcilerimizi ve işletmelerimizi gönülden kutluyorum.

E-ticaretin bu denli büyümesi, hem girişimcilerimiz hem de ekonomimiz açısından son derece sevindirici bir gelişmedir. Kayseri olarak dijitalleşen dünya düzenine hızla uyum sağlıyor, geleceğe güçlü adımlarla ilerliyoruz. Bu ivmeyi daha da ileriye taşımak için Kayseri Ticaret Odası olarak üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmeye, üyelerimizi dijital dönüşüm konusunda desteklemeye kararlılıkla devam edeceğiz. Dijitalde büyüyen, dünyaya açılan bir Kayseri için hep birlikte çalışmaya tüm hızıyla sürdüreceğiz. İş dünyamızdan desteklerini esirgemeyen Ticaret Bakanımız Prof. Dr. Ömer Bolat ile Dünya Odalar Federasyonu ve TOBB Başkanımız Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu'na teşekkür ediyorum. “