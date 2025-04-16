Kayseri Büyükşehir Belediyesi, "Akıllı Ulaşım Sistemleri Yönetimi ve Raporlama Platformu" ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı himayelerinde gerçekleştirilen AUS Türkiye Ulaşımda Aklın Yolu Ödülleri’nde, jüri özel ödülüne layık görüldü.

Akıllı ulaşım çözümleri konusunda Türkiye’de bir model oluşturan Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Dr. Memduh Büyükkılıç’ın öncülüğünde, akıllı ulaşım sistemleri alanında gerçekleştirdiği başarılı proje ile önemli bir ödül kazandı.

Büyükşehir Belediyesi, "Akıllı Ulaşım Sistemleri Yönetimi ve Raporlama Platformu" projesiyle, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı himayesinde Türkiye Akıllı Ulaşım Sistemleri Derneği (AUS Türkiye) tarafından düzenlenen "Ulaşımda Aklın Yolu Ödülleri"nde jüri özel ödülüne layık görüldü. Proje, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Daire Başkanlığı tarafından hazırlanırken, ödül, 16 Nisan 2025 tarihinde Ankara’da düzenlenen Conf-ITS’25 Akıllı Ulaşım Sistemleri Konferansı’nda takdim edildi.

Ödül töreninde Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Daire Başkanı Ahmet Şeref Bahçecioğlu, jüri özel ödülünü AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu’nun elinden aldı.

Bahçecioğlu, tüm katılımcılara, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın selam ve sevgilerini ileterek, projenin kentteki ulaşıma katkılarından bahsetti. Bahçecioğlu, jüri özel ödülüne layık görülmelerinden dolayı emeği geçenlere ve jüriye teşekkür etti.

Bu ödül, Kayseri’nin ulaşım altyapısındaki dijital dönüşümün ve akıllı ulaşım uygulamalarındaki başarısının bir göstergesi olarak takdim edilirken, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, "Akıllı Ulaşım Sistemleri Yönetimi ve Raporlama Platformu" ile şehir içi ulaşım sistemlerini daha akıllı, verimli ve entegre bir hale getirmeyi hedefliyor.

Bir Trafik Yönetim ve Raporlama Çözümü

Bir trafik yönetim ve raporlama çözümü olan platform, kavşaklardaki anlık trafik akışını ve yoğunluğunu gerçek zamanlı olarak izleyip, grafiklerle analiz ederek trafik sıkışıklığını azaltmayı amaçlıyor. Ayrıca, trafik kazalarını detaylı şekilde analiz edip, kazaların yoğun olduğu noktaları belirleyerek güvenlik önlemleri geliştirilmesini sağlıyor.

"Akıllı Ulaşım Sistemleri Yönetimi ve Raporlama Platformu", farklı modülleriyle şehir içindeki ulaşımın her yönünü dijital ortamda yönetiyor. Trafik levhalarının envanteri, bakım takibi, sinyalizasyon sistemlerinin optimizasyonu ve toplu taşıma sistemlerinin verimliliği bu platform üzerinden koordine ediliyor.

Sistem, kavşaklardaki anlık trafik akışını ve yoğunluğunu grafiklerle analiz ederken, levha yönetimi, faaliyet takibi, kaza analizi, toplu taşıma ve depo stok yönetimi modüllerini tek bir çatı altında topluyor.

Daha Hızlı Müdahale ve Karar Destek Sistemi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin geliştirdiği bu özel proje, trafik yönetimini optimize etmekle kalmıyor, aynı zamanda acil durum müdahalelerini hızlandırıyor. Trafik kazaları veya arıza durumlarında, saha ekiplerine anında bildirim yapılarak müdahale süreleri kısaltılıyor. Ayrıca, yazılım sayesinde şehir içindeki tüm trafik donanımlarının durumu sürekli denetleniyor ve bakım süreçleri hızlandırılıyor.

Projenin önemli bir diğer özelliği de tüm bu verilerin şehirdeki mevcut Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) ile entegre edilerek konumsal analizler yapılabilmesi olarak dikkat çekiyor.