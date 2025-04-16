Bursa İnegöl Belediyesi, 15-22 Nisan tarihlerinde kutlanan Turizm Haftası kapsamında 2 özel etkinlik düzenleneceğini duyurdu.BURSA (İGFA) - Sanayi ve tarım şehri İnegöl’ün saklı kalmış turizm değerlerini bir bir gün yüzüne çıkararak bu alanda da şehre değer katan İnegöl Belediyesi, 15-22 Nisan tarihleri arasında kutlanan Turizm Haftasına özel olarak hazırlandı. Turizm Haftası kapsamında bir dizi program ve etkinliği hayata geçirecek olan İnegöl Belediyesi’nde 2 özel etkinliğe ilçe halkı davet edildi.

İNEGÖL TURİZMİ SÖYLEŞİSİ GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Turizm Haftası kapsamında yapılacak ilk etkinlik 18 Nisan Cuma günü 10.30’da başlayacak. İnegöl ve Harmancık Meslek Yüksek Okullarından gelecek öğrencilerle birlikte vatandaşlara yönelik İnegöl Kent Müzesinde “İnegöl Turizmi Söyleşisi” gerçekleştirilecek.

EVLİYA ÇELEBİ YOLU ÜZERİNDE DOĞA YÜRÜYÜŞÜ

Turizm Haftasının ikinci etkinliği ise 20 Nisan Pazar günü yapılacak. İnegöl Belediyesi organizasyonuyla Evliya Çelebi Yolu üzerinde 10 kilometrelik kolay parkurda doğa yürüyüşü yapılacak. Pazar günü sabah 08.30’da Kültürpark içi belediye spor salonu önünden başlayacak programda, yürüyüş için vatandaşlar otobüslerle Yukarıballık bölgesine taşınacak. Yukarıballık bölgesinde başlayacak yürüyüş Hamamlı ve Ortaköy istikametinden Alibeyköy’de bulunan Şekibe İnsel Doğal Yaşam Çiftliğine kadar devam edecek. Yürüyüş burada son bulacak. Şekibe İnsel Doğal Yaşam Çiftliğinde de çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek. Burada aynı zamanda katılımcılara İnegöl Köftesi ile İnegöl Gazozu ikramları yapılacak.

DOĞA YÜRÜYÜŞÜNE KATILIM İÇİN NASIL KAYIT YAPTIRILIR

Doğa Yürüyüşü etkinliği için önceden kayıt yaptırılması gerektiği ifade edilirken, katılmak isteyen vatandaşların 18 Nisan Cuma günü 12.00’a kadar www.dostum.org.tr adresinden online kayıt oluşturabileceği ifade edildi.

BAŞKAN TABAN’DAN DAVET

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, İnegöl’ün turizm değerlerinin tanıtımı adına çalışmalar yaptıklarını kaydederek Turizm Haftası kapsamında yapılacak her iki etkinliğe de ilçe halkını davet etti.