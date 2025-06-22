Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş ve AK Parti MKYK Üyesi Kayseri Milletvekili Dursun Ataş’a Kültepe Ziyaretçi Merkezi ve Asurlu Tüccarlar Mahallesi’ni tanıtarak Kayseri Bilim Merkezi’nde ziyaretçilerini ağırlayan 7,5 Milyon Yıllık Fosiller Sergisi’ni gezdirdi.KAYSERİ (İGFA) - Kadim kent Kayseri’nin tarihi ve kültürel mirasını gün yüzüne çıkaran, koruma altına alarak gelecek nesillere aktarmak amacıyla ilklere imza atan çalışmalar gerçekleştiren Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç liderliğindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin örnek projeleri Ankara’nın da ilgi odağı oluyor.

Bu çerçevede Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, bir dizi programa katılmak üzere kente gelen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş ve AK Parti MKYK Üyesi Kayseri Milletvekili Dursun Ataş’a Kültepe Ziyaretçi Merkezi ve Asurlu Tüccarlar Mahallesi’ni tanıtarak 7,5 Milyon Yıllık Fosiller Sergisi’ni gezdirdi.

Başkan Büyükkılıç, Bakan Tunç, Genel Başkan Vekili Elitaş ve AK Parti MKYK Üyesi Ataş ile ilk olarak, ticaretin temellerinin atıldığı Kültepe Kaniş Karum’da Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Kültepe Ziyaretçi Merkezi’ni ziyaret etti.

Modern donanımlarla tasarlanan ve kazı bölgesi hakkında bilgi vermek amacıyla hayata geçirilen merkezde Kültepe Kaniş-Karum Höyüğü Kazı Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu, Büyükkılıç, Tunç, Elitaş, Ataş ve beraberlerindeki heyete bölge hakkında bilgiler verdi.

Başkan Büyükkılıç, Bakan Tunç, Genel Başkan Vekili Elitaş ve AK Parti MKYK Üyesi Ataş ile beraberlerindeki heyet, yine Kültepe Kaniş Karum kazı bölgesinde 3 bin 450 metrekarelik bir alan üzerinde kurulan Asurlu Tüccarlar Mahallesi’ni ziyaret ederek projeye dair bilgiler aldı.

Kültepe Kaniş Karum bölgesi ziyaretini değerlendiren Büyükkılıç, “Adalet Bakanımız Sayın Yılmaz Tunç ile birlikte, binlerce yıl öncesine ışık tutan Kültepe Ziyaretçi Merkezimizi ve Asurlu Tüccarlar Mahallemizi ziyaret ettik. Anadolu’nun ilk yazılı belgelerinin ve ticaret anlaşmalarının ortaya çıktığı bu kadim topraklarda, yıllardır süren kazıların hayallerini gerçeğe dönüştürdüğümüz Asurlu Tüccarlar Mahallesi’ne ve müzemize gösterdiği ilgiden dolayı Sayın Bakanımıza şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş ve AK Parti MKYK Üyesi Kayseri Milletvekili Dursun Ataş ile beraberlerindeki heyet daha sonra Kayseri Bilim Merkezi’nde meraklılarını ağırlayan 7,5 Milyon Yıllık Fosiller Sergisi’ne geçti.

Ziyaretlerde, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş ve AK Parti MKYK Üyesi Kayseri Milletvekili Dursun Ataş’a, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıkoğlu, AK Parti Genel Başkan Vekili Yardımcısı İzzet Buzkan, yargı mensupları, müdürler ve oda başkanları eşlik etti.