Büyükşehir Belediyesi 2025 Yılı Ekim ayı Meclis Toplantısı Büyükşehir Belediyesi Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığında Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi. Başkan Büyükkılıç, Meclis toplantısı öncesinde Kayseri’de pek çok önemli etkinliğe imza atılacağını belirterek meclis üyelerini bilgilendirdi ve etkinliklere davet etti. Hafta sonu 3 gün sürecek 7. Bilim Festivali yapılacağını dile getiren Büyükkılıç, meclis üyelerini coşku dolu festivale davet etti. Başkan Büyükkılıç ayrıca Avrupa Birliği’nden aldıkları yüzde yüz hibe desteği ile Mobil Dijital Gençlik Merkezi’ni de hayata geçirdiklerini hatırlatarak, "Hem merkezimizde hem taşramızda sevgili gençlerimizin bilimle buluşması adına çalışmalarımızı yapacağımızı, gerek yapay zekâ, gerek kodlama ya da başka alanlarla ilgili gençlerimizi yüreklendirecek, yönlendirecek çalışmaya imza atacağımızı, 100 milyon TL’lik böyle güzel bir çalışmayı şehrimize kazandırdığımızı paylaşmak isteriz" diye konuştu. Başkan Büyükkılıç, 7. Bilim Festivali’nin SOLOTÜRK ile taçlanacağını paylaşarak Kayseri Valiliği iş birliği ile bu çalışmanın hayata geçtiğini sözlerine ekledi. Büyükkılıç ayrıca 24, 25, 26 Ekim tarihlerinde ise Büyükşehir Belediyesi’nin 3’üncüsünü gerçekleştireceği Gastronomi Günleri’nin de yapılacağını vurgulayarak, "15-16 şef gelecek. Hem gösteriler olacak hem çalışmalar yapılacak. Amacımız şehrimizin hak ettiği şekliyle gastronomide gerek ülke bazında gerek uluslararası bazda yer almasını sağlamak. Kayseri’mizin coğrafi işaretli ürünleri başta olmak üzere yerel ürünlerinin, medeniyetlerimizin zenginliğini getirdiği Kayseri tatlarının hak ettiği tarzda paylaşılmasına fırsat vermek" dedi. Büyükkılıç, Gastronomi Günleri etkinliğinde çok fazla miktarda katılımcının yer alacağını ifade etti. Konuşmasında, kentsel dönüşüm ile ilgili 14 Ekim’de ‘Her Yönüyle Kentsel Dönüşüm Zirvesi’nin gerçekleşeceğini de paylaşan Büyükkılıç, "Kentsel Dönüşüm Daire Başkanımız Hakkı Alp’in de katılacağı ve tüm belediyelerimizin de özellikle davetli olduğu, yetkililerin de bulunacağı bu alanda ihtiyaçları olan, talepleri olanların da rahatlıkla görüşebileceği, şehrimizi ve bölgemizi ilgilendiren önemli bir projeye imza atılıyor. Yarın saat 9.30’da başlayacak. Çok önemli katılımcıların olduğunu, değişik üniversitelerden bilim adamlarının geleceğini de hatırlatmış olalım. İlgili dostlarımızı bekliyoruz" dedi. Başkan Büyükkılıç son olarak 24 Ekim tarihinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın huzurevi temeli atmak üzere Kayseri’ye geleceğini duyurarak çalışmaların hayırlı olmasını temenni etti. Büyükkılıç başkanlığındaki Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ekim Ayı Meclis Toplantısı’nda, 41 asıl ve 44 ek olmak üzere toplam 85 gündem maddesi görüşülerek karara bağladı.

Büyükşehir Belediye Meclisi, Melikgazi ilçesi, Talas Bulvarı üzerinde yer alan Naciye-Ramazan Büyükkılıç ve Kızları Alzheimer Aktif Yaşam Merkezi Hizmet Binası’nın inşasına ve işletilmesine ilişkin, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Kayseri Valiliği ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile "İş Birliği Protokolü" imzalamak üzere Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç veya Genel Sekreter Av. Hüseyin Beyhan’a yetki verilmesi talebi görüşüldü. Talep oy birliğince kabul edildi. Yeşilhisar ilçesinde inşaatı tamamlanmış olan katı atık transfer istasyonunda kullanılmak üzere 2 adet çekici ve 2 adet çöp semitreyleri satın alınması talebini de meclis üyeleri oy birliği ile kabul etti. Meclis üyeleri, Talas ilçesi, Kepez Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı adresinde bulunan futbol sahasının, saha yenilenmesi yapım işi hususunda Kayseri Valiliği tarafından Büyükşehir Belediyesi’ne ödenek aktarılması için Kayseri Valiliği ile protokol imzalamak üzere Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç veya Genel Sekreter Av. Hüseyin Beyhan’a yetki verilmesi talebini görüştü. Talep, meclis üyelerince oy birliğiyle kabul edildi. Mecliste, Melikgazi ilçesi, Erenköy Mahallesi, 8065 ada, 4 parsel numaralı alanda yer alan Palyatif Bakım Merkezi ile ilgili Büyükşehir Belediyemiz ile Kayseri Valiliği, Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü ve Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği ile ek protokol imzalamak üzere Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç veya Genel Sekreter Av. Hüseyin Beyhan’a yetki verilmesi talebi görüşüldü. Doktor Başkan Büyükkılıç, Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu’na teşekkür ederek, "Sağlık bakanımıza özellikle teşekkür ediyoruz. Üniversitemizin hemen karşısında bitmiş olan Hospis olarak bilinen merkezimizi Palyatif Bakım Merkezi olarak hayata geçiriyoruz. Sağlık Bakanlığı müfredatında karşılığı olmadığı için bu anlayışla bize yardımcı oldular" dedi. Talep, oy birliğince kabul edildi. Ayrıca, 26 Eylül - 1 Ekim 2025 tarihleri arasında kardeş şehir Güney Kore’nin Yongin şehrine yapılan ziyaret hakkında meclis bilgilendirildi. CHP’li Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mustafa Çalıksoy, şunları söyledi;

"Böyle bir ziyarette heyet başkanımız olarak sayın belediye başkanımız başkanlığında böyle bir ziyaret gerçekleştirdik. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu dış ilişkiler konusunda her zaman birlik, beraberlik içinde hareket etmek ilkemizdir. Ziyaretlerimizde, toplantılarımızda değerli belediye başkanlarımız bizleri bilgilendirdiler, gerekli çalışmaları yapıp, bir ahenk içinde böyle bir geziyi tertipledik. Şehrimiz adına iyi bir çalışma olduğunu umut ediyorum, bu gezide bizlerle saygı, sevgi çerçevesinde yürüten belediye başkanlarımıza ve meclis üyelerimize, teşekkür ve tebrik ediyorum."

Başkan Büyükkılıç da ziyaret ile ilgili yaptığı konuşmada; "Katılım sağlayan başkanlarımıza, meclis üyelerimize teşekkür ediyoruz. Çok verimli çalışma oldu. Ayrıca Estonya’ya gittik, Dünya Spor Başkenti başvurusunu yaptık, şehrimizi temsil ettik. Avrupa Spor Şehri olarak Altın Bayrak almıştık, bir adım daha atarak, gayret göstereceğimizi ifade etmek istiyorum" diye konuştu. Ayrıca meclis üyelerine, Meteoroloji Katlı Kavşağı projesi hakkında bilgiler veren Büyükkılıç, "29 Ekim tarihinde Cumhuriyet’imizi taçlandıracağız. Bu kavşak çalışmamızı kısa sürede tamamladık, sizlerce uygunsa ismini 29 Ekim olarak talepte bulunacağız. Cumhuriyet’imizin yıl dönümüne yakışır bir çalışma oldu. 29 Ekim’de hep beraber bu sevincimizi paylaşalım, şimdiden açılış ile ilgili çalışmalarımız başladı. Bir bakıma da Kartal Katlı Kavşağı’na alternatif yolumuz olacak. Ayrıca DSİ kavşağımız da başladı, yetiştirebilirsek 23 Nisan ismini de oraya yakıştırırız. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç, mecliste alınan kararların hayırlı olması temennisinde bulundu.