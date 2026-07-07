Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında düzenleyeceği Tenis Turnuvası ile demokrasi, milli irade ve birlik ruhunu sporun birleştirici gücüyle buluşturacak. Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'ın öncülüğünde hayata geçirilen spor yatırımlarıyla dikkat çeken Büyükşehir Belediyesi, 12-65 yaş arasındaki tenis tutkunlarını anlamlı organizasyona davet ediyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, spor yatırımlarının yanı sıra ulusal ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliğiyle Türkiye'nin öne çıkan spor şehirlerinden biri olma vizyonunu kararlılıkla sürdürürken, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anlamlı bir organizasyona daha imza atıyor.

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetiminde sporu toplumun her kesimine ulaştıran projeleri hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, demokrasiye, milli iradeye ve birlik beraberlik ruhuna dikkat çekmek amacıyla '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Tenis Turnuvası' düzenleyecek.

2029 Dünya Spor Başkenti ünvanını taşıyan Kayseri'de gerçekleştirilecek organizasyon, sporun birleştirici gücüyle 15 Temmuz ruhunu kortlara taşıyacak. Turnuvada centilmenlik, dostluk ve fair-play anlayışı ön planda tutulurken, katılımcılar hem sportif rekabetin heyecanını yaşayacak hem de milli birlik ve beraberlik bilincini güçlendiren anlamlı bir atmosferde buluşacak.

12 ile 65 yaş arasındaki tüm tenis tutkunlarına açık olacak turnuva, farklı yaş gruplarından sporcuları aynı organizasyonda bir araya getirerek toplumun her kesimini spor çatısı altında buluşturacak.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş., tüm tenis severleri bu anlamlı organizasyona katılmaya davet ederek, 'Raketini kap, korttaki yerini al. 15 Temmuz'un ruhunu sporla yaşatıyor, birlik ve beraberliğimizi kortlarda güçlendiriyoruz' mesajını paylaştı.

Turnuvaya katılmak ve detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar 0505 583 72 34 numaralı telefon üzerinden kayıt yaptırabilecek.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, gerçekleştirdiği sportif organizasyonlarla hem şehrin spor kültürünü güçlendirmeyi hem de milli ve manevi değerleri gelecek nesillere sporun evrensel diliyle aktarmayı sürdürüyor.