Merkez Hakem Kurulu, 2022-2023 futbol sezonu devre arası hakem ve gözlemci klasmanlarını açıkladı.

Merkez Hakem Kurulu, 2022-2023 futbol sezonu devre arası hakem ve gözlemci klasmanlarını açıkladı.

Merkez Hakem Kurulu, ilk kez merkezi olarak Riva’da düzenlenen Devre Arası Hakem ve Gözlemci Terfi Kurslarının ardından yaptığı değerlendirme sonucunda, 2022-2023 futbol sezonunun kalan bölümünde görev yapacak hakem ve gözlemci klasmanlarını belirledi. Kayseri Bölgesi’nden Süper Lig kategorisinde FIFA Kokartlı Süper Lig Hakemi Abdulkadir Bitigen ve Süper Lig Yardımcı Hakemi Mustafa Savranlar görev yapacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından onaylanan hakem listesinde Kayseri’den Süper Lig Hakemi, Süper Lig Yardımcı Hakemi, B Klasman Hakemleri, Klasman Yardımcı Hakemleri, Bölgesel Hakem ve Bölgesel Yardımcı Hakemleri görev yapacak. A Klasman Hakem ve Kadın Bölgesel Hakem kadrosunda Kayseri’den hakem yer almadı. Kayseri Bölgesi’nden toplam 32 hakem ve gözlemci listede kendisine yer buldu.

Açıklanan liste sonrası Kayseri Bölgesi’nden görev yapacak hakemler ve gözlemciler şu şekilde:

FIFA Kokartlı Süper Lig Hakemi: Abdulkadir Bitigen

Süper Lig Yardımcı Hakemi: Mustafa Savranlar

B Klasman Hakemi: Necati Selçuk Şahin

B Klasman Yardımcı Hakemleri: Furkan Ulu, Osman Baruk, Halit Karacabay, Mehmet Kuru, Recep Güneş

C Klasman Hakemleri: Alim Kandemir, Ramazan Haymana

C Klasman Yardımcı Hakemleri: Ahmet Ulu, Ali Etlikçi, Turan Çelik, Mustafa Soner Yüce

Bölgesel Hakemleri: Burak Altınel, Cem Eray Eşmekaya, Cemal Emre Gömeç, Hakan Çam

Bölgesel Yardımcı Hakemleri: Erkan Kırçıl, İbrahim Çolak, Serkan Yıldırım, Murat Ahi, Oğuzhan Bahçıvan, Kadir Çelikbaş

A Klasman Gözlemci: Emre Altun

B Klasman Gözlemci: Ahmet Cengiz Duman, Ömer Murat Ülger

C Klasman Gözlemci: Fahri Aksoy

Bölgesel Gözlemciler: Ramazan Koca, Naci Serkan Sarıkaya, Nurettin Yüksel, Ünal Adıgüzel, Ceyhun Gürbüz