Adıyaman’da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin park halindeki minibüse çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Bahçelievler mahallesi 988 Sokak içerisinde sürücüsü belirlenemeyen 06 BHD 586 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 02 S 0241 plakalı park halindeki minibüse çarptı. Meydana gelen kazada otomobilde bulunan Mehmet E., yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.