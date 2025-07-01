Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Fethiye Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Furkan Bilek, bilimsel çalışmaları ve uluslararası alandaki katkıları nedeniyle Kanada’nın önde gelen eğitim kurumlarından Memorial University of Newfoundland’ın Tıp Fakültesi bünyesinde Onursal Öğretim Üyesi (Adjunct Professor) olarak atandı.

Dr. Bilek’in bu ataması, hem kendisinin akademik kariyeri hem de MSKÜ için büyük bir başarı ve uluslararası tanınırlık anlamına geliyor. Bu atama, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nin uluslararası akademik iş birliklerini güçlendirecek ve üniversitemizin küresel araştırma ağına entegrasyonunu hızlandıracak. Memorial University of Newfoundland ile sürdürülecek ortak projeler sayesinde, yeni araştırma fırsatları doğacak. Ayrıca, bu iş birliği üniversitemiz öğrencilerinin uluslararası deneyim kazanmasına ve disiplinlerarası çalışmalara katılmasına imkan sağlayacak.

Dr. Bilek, bu atama sayesinde Memorial University of Newfoundland’daki araştırma faaliyetlerine aktif olarak katılmaya devam edecek ve özellikle Multipl Skleroz (MS) alanında yürütülen projelerde önemli roller üstlenecek.

Büyük bir mutluluk ve gurur duyduğunu dile getiren Doç. Dr. Bilek, "Bu pozisyon, bana uluslararası arenada araştırmalarımı sürdürme ve multidisipliner projelere katkı sağlama fırsatı sunuyor. Özellikle Multipl Skleroz (MS) alanında yürüttüğümüz çalışmaların daha geniş bir ekiple devam etmesi, hem bilimsel çıktılarımızın artmasını hem de öğrencilerimizin bu süreçten faydalanmasını sağlayacak. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nin uluslararası iş birliklerinin güçlenmesi, laboratuvar imkanlarının gelişmesi ve öğrencilerimizin yurtdışı deneyim kazanması gibi somut kazanımları da beraberinde getirecektir. Bu süreçte bana destek olan başta Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Turhan Kaçar olmak üzere, üniversite yönetimimiz, değerli hocalarım ve tüm çalışma arkadaşlarıma şükranlarımı sunarım. Memorial University of Newfoundland ile kurulan bu stratejik iş birliğinin hem kişisel akademik kariyerim hem de üniversitemizin uluslararası akademik hedefleri adına önemli katkılar sağlayacağına yürekten inanıyorum" dedi.