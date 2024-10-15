Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’ndan (ASKF) yeni sezonda ahde vefa örneği.

Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Mutlu Önal ve Yönetim Kurulu üyeleri; geçtiğimiz günlerde elim bir trafik kazası sonrası hayatını kaybeden Kayseri Şekerspor Kulübü Futbol Şube Sorumlusu ve Şeker-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Mustafa Kılıç’ın ismi 19-20 Ekim’de başlayacak olan Kayseri Şeker Süper Amatör Küme’ye verildi. 2024-2025 sezonu Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme ismi ile oynanacak.

ASKF’den yapılan paylaşımda; "Geçtiğimiz günlerde elim bir trafik kazası sonrası hayatını kaybeden Şekerspor Kulübü Futbol Şube Sorumlusu ve Şeker-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Mustafa Kılıç’ın ismi 2024-2025 sezonunda Kayseri Şeker Süper Amatör Küme’ye verilmiştir. Merhuma Allah’tan rahmet kederli ailesine başsağlığı dileriz" denildi.