Türkiye’nin zengin bitki örtüsü ve biyoçeşitliliği üzerine yapılan çalışmaları bir araya getiren IX. Paris Türkiye Bitki Araştırmaları Çalıştayı, Kastamonu Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Kastamonu Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü ile Iğdır Üniversitesi Biyoçeşitlilik Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin ortak düzenlediği ve Flora Araştırmaları Derneği’nin katkılarıyla gerçekleştirilen çalıştay sona erdi. Türkiye’nin zengin bitki örtüsünün korunması ve sürdürülebilirlik stratejileri üzerine odaklanılan çalıştaya katılan Kastamonu Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Talip Çeter, Kastamonu Üniversitesi olarak bu önemli çalıştaya ev sahipliği yapmanın gururunu taşıdıklarını belirtti. Katılımcılara teşekkür eden Çeter, bu çalıştayın bilim insanları arasında iş birliğini artıracağını ve Türkiye’nin bitki bilimleri alanındaki potansiyelini daha da güçlendireceğini vurguladı. Çeter, Türkiye’nin sahip olduğu bitki çeşitliliğinin önemini vurgulayarak, bu çeşitliliğin korunmasının bilimsel çalışmalarla sağlanabileceğine dikkat çekti.

Flora Araştırmaları Derneği Başkanı Tuğrul Körüklü ise, Türkiye’nin endemik bitkiler açısından dünyada nadir ülkelerden biri olduğunu vurgulayarak, bitki çeşitliliğini koruma çalışmalarının hızla devam etmesi gerektiğini ifade etti. Körüklü, dernek olarak genç araştırmacılara sağladıkları desteği ve iş birliklerinin önemini belirterek, bu önemli çalıştayın düzenlenmesinde emeği geçen tüm katılımcılara teşekkür etti. Körüklü, iş birliği sayesinde Türkiye’nin bitki zenginliğini korumak ve gelecek nesillere aktarmak için daha etkili adımlar atılabileceğini dile getirdi.

Açılış konuşmalarının ardından Prof. Dr. Tuna Ekim tarafından yapılan “Kariyerimden Enstantaneler” sunumunda uzun yıllara dayanan bitki araştırmaları deneyimleri paylaşıldı.

Prof. Dr. Ekim, bitki çeşitliliğinin korunması üzerine gerçekleştirdiği ulusal ve uluslararası projelerden örnekler sundu.

Çalıştay boyunca Türkiye botanik alanındaki güncel gelişmeler, bitki türlerinin korunmasına yönelik projeler, herbaryum çalışmaları, botanik araştırmaları ve Türkiye’nin florası ele alındı. Çeşitli oturumlarda Türkiye’nin endemik bitkilerinin kırmızı listeye alınması süreci, biyoçeşitliliği koruma stratejileri ve botanik bilimi açısından güncel konular konuşuldu.

Ayrıca, etkinlik çerçevesinde saha ziyaretleri de gerçekleştirildi. Çalıştayın, botanik bilimi ve bitki araştırmaları üzerine yapılan en yeni çalışmaları paylaşarak, Türkiye’nin bitki çeşitliliğinin korunmasına önemli katkılar sağlaması bekleniyor.