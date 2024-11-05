Kayseri 1. Amatör Küme’de 5. hafta maçları tamamlandı. Bu sezon iki ayrı grupta oynanan 1. Amatör Küme’nin 5. haftasında toplam 9 karşılaşmada 33 gol atıldı.
A Grubu’nda namağlup Gaziosmanpaşaspor liderliğini sürdürürken, B Grubu’nda yeni lider Simya Koleji oldu. Özellikle zirve heyecanın arttığı Kayseri 1. Amatör Küme 5. haftada 2 maç berabere biterken, haftanın en farklı galibiyetini SosunBirlikspor’u 8-0 mağlup eden Simya Koleji elde etti. Kayseri 1. Amatör Küme’de oynanan 5. hafta maçları sonunda alınan skorlar ise şu şekilde:
Kocasinan Ülkü 0-2 Gültepespor
Cuma Uluçay 2-2 Güneşspor
Kalespor 1-2 Yeni Erciyes
Gaziosmanpaşa 4-1 Sarız Anadolu
Sindelhöyük 2-3 Kayseri Yolspor
Anadolu Yıldızları 1-1 Buğdaylıspor
Sosun Birlik 0-8 Simya Koleji
Ömürspor 0-1 Talas Anayurt
İncesu Gençlik 1-2 Kocasinan Yemliha
Belsinspor 0-3 Altındağ Akkışla (Hükmen)