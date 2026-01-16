Mersin'in Mut ilçesinde Kaymakam Osman Çelikkol, 2025-2026 öğretim yılı birinci dönem karne törenine katılarak öğrencilere karnelerini verip sevinçlerine ortak oldu.

Şehit İbrahim Soysal İlkokulunda düzenlenen karne töreninde öğrencilerle yakından ilgilenen Kaymakam Çelikkol, sınıfları dolaşarak öğrencilere karnelerini dağıttı. Öğrencilerle sohbet eden ve başarılarından dolayı onları tebrik eden Kaymakam Çelikkol, 'Eğitim, toplumun geleceği açısından büyük önem taşımaktadır. Öğrencilere tatilde bol bol dinlenmeleri ve kitap okumalarını tavsiye ederim. Öğretmenlere ve okul idaresine emeklerinden dolayı teşekkür ederim' dedi.