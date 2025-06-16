Afyonkarahisar Çobanlar Kaymakamı Nazmi Yücel, Çocuk ve Ergen Koruma ve Aileyi Destekleme Programı (ÇEKAP) çerçevesinde yürütülen sportif faaliyetler çerçevesinde Halk Eğitim Merkezi tarafından ücretsiz olarak açılan hazırlık kursunu ziyaret etti.

BESYO, POMEM ve Spor Liselerine hazırlanan gençlerin katılım gösterdiği kursta incelemelerde bulunan Kaymakam Yücel, kursiyerlerle sohbet ederek başarı dileklerinde bulundu. Ziyaret sırasında, gençlerin sporla desteklenerek sınavlara hazırlanmalarının önemine dikkat çeken Yücel, benzer projelerin artarak devam edeceğini ifade etti.