Nizip ilçesinde Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında anlamlı bir farkındalık programı gerçekleştirildi.

İlçe Kaymakamı Osman Uğurlu ve Belediye Başkanı Ali Doğan, çevre temizliğine dikkat çekmek amacıyla Belkıs Mesire Alanı’nda temizlik yaptı.

"Haydi Sen de Bize Katıl" sloganıyla düzenlenen etkinliğe, öğrenciler, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş da katıldı. Yaklaşık bir saat süren temizlik çalışmasında mesire alanında büyük miktarda çöp toplandı.

Kaymakam Osman Uğurlu ve Belediye Başkanı Ali Doğan, hem temizlik yaptı hem de çevreye duyarlı bireyler yetişmesi için vatandaşlara çeşitli uyarılarda bulundu.

Etkinlik sonunda açıklama yapan Kaymakam Uğurlu, bu tür organizasyonların çevre bilinci oluşturma açısından büyük önem taşıdığını belirterek, "Yapılacak bu tür programlarla Nizip’in daha temiz bir ilçe olmasına katkı sağlamayı hedefliyoruz. Projede emeği geçen, destek veren herkese çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Ali Doğan ise temiz bir çevrede yaşamanın herkesin hakkı olduğunu vurgulayarak, "Nizip Belediyesi ve Nizip Kaymakamlığı olarak çevre bilincini artırmak amacıyla bu kampanyayı başlattık. Bugün attığımız küçük bir adım, yarınlara bırakacağımız büyük bir mirasın teminatıdır. Doğayı hissettiğimiz, el ele vererek yeşili korumak için birlikte hareket ettiğimiz bu anlamlı günde, doğaya olan sorumluluğumuzu bir kez daha gösterdik. Daha temiz bir Nizip için herkesin desteğini bekliyoruz" şeklinde konuştu.