Adıyaman Besni Kaymakamı Çağlar Partal, Kızılin Merinos İskele Kamp Piknik alanında incelemelerde bulundu.

Kızılin Merinos İskele Kamp Piknik alanında devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Kaymakam Partal, alanın oldukça büyük ilgi görmeye başladığını dile getirdi. Çalışmalarla ilgili bilgi veren Kaymakam Partal, "Kızılin Merinos İskelemiz ciddi bir ilgi görmeye başladı, özellikle bayram süresince yağışlı havaya rağmen farklı illerden gelen misafirlerimizi ağırladık. İskelemiz, kafemiz, kamp ve piknik alanımızdaki çalışmalarımızı tamamladık. Restaurant ve müze projelerimizi yaptık, önümüzdeki haftalarda onların da yapımına başlayacağız. Bu bölgede yapacağımız çalışmalarda iki ilkeye çok önem veriyoruz. Birincisi doğal yapıya ve hayvanların doğal yaşam alanlarına zarar vermeden çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Bölgenin ev sahiplerine saygı duyuyoruz. İkinci olarak da kamu kaynaklarını, hayırsever desteklerini yerinde ve verimli kullanmaya özen gösteriyoruz. Bölgenin turizm geliri elde etmesini ve bu sayede yerelde istihdam imkanlarını arttırmayı hedefliyoruz. Verimli olmayacak, ayakları yere basmayan ütopik projeler uygulamaktan kaçınıyoruz. Orta, uzun vadede bölgeye katkı sağlayacak, kendi kendini finanse edebilecek sürdürülebilir projelere odaklanıyoruz" diye konuştu.