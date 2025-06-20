Kuşadası Kaymakamı İbrahim Keklik, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından İkiçeşmelik İlkokulu’nda düzenlenen 2024-2025 eğitim öğretim yılı 2. dönem karne dağıtım törenine katıldı.

Karne heyecanı yaşayan öğrencilerle yakından ilgilenen Kaymakam Keklik, başarı gösteren öğrencileri tebrik ederek iyi tatiller diledi. Sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet eden Keklik, karnelerini takdim ettiği çocuklara yaz tatilini verimli geçirmeleri konusunda tavsiyelerde bulundu. Öğretmenlerle de bir araya gelen Kaymakam Keklik, eğitim sürecine katkı sağlayan tüm eğitimcilere teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Tören, öğrenciler ve protokol üyeleriyle birlikte çekilen hatıra fotoğraflarıyla sona erdi.