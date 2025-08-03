Aydın’ın Germencik ilçesinde Kaymakam Sultan Doğru, İlçe Sağlık Müdürlüğü görevine atanan Hüseyin Zafer Alkaya’ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Yeni görevinde başarılar dilediği İlçe Sağlık Müdürü Alkaya ile bir süre sohbet eden Kaymakam Doğru, ziyareti kapsamında müdürlükte görev yapan doktorlar ve sağlık personeliyle de bir araya geldi. Ziyaret sırasında sağlık çalışanlarının taleplerini dinleyen Doğru, ilçede yürütülen sağlık hizmetleri hakkında bilgi aldı. Kaymakam Sultan Doğru, vatandaşlara sunulan sağlık hizmetlerinin önemine dikkat çekerek, görevine yeni başlayan Alkaya’ya çalışmalarında başarı temennisinde bulundu.