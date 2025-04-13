Türk Polis Teşkilatı’nın 180. kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında Sultanhisar Kaymakamı Ali Ekber Ateş emekli başkomiser Orhan Okatan’ı ziyaret ederek Polis Haftası’nı kutladı.

Sultanhisar Kaymakamı Ali Ekber Ateş, İlçe Emniyet Amiri İbrahim Yörük ve beraberindeki emniyet personeli, emekli başkomiser Orhan Okatan’ı evinde ziyaret etti. Polis Haftası dolayısıyla gerçekleşen ziyarette Kaymakam Ateş, emekli Başkomiser Okatan’a meslek hayatında verdiği hizmetler için teşekkür etti. Emekli Başkomiser Orhan Okatan Kaymakam Ateş ve beraberindeki heyetin nazik ziyaretleri dolayısıyla memnuniyetini dile getirerek, "Bu güzel teşkilatın bir parçası olmaktan her zaman gurur duydum. Unutulmamak, hatırlanmak çok değerli. Tüm görevdeki arkadaşlarımıza başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.