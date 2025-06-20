Afyonkarahisar Sinanpaşa Kaymakamı Emrah Aslan, İl Genel Meclis Üyeleri ve ilgili kurum amirleriyle birlikte Başkimse ve Çatkuyu köylerinde yapılması planlanan kamu yatırımlarını yerinde inceledi.

Köylerin ihtiyaçlarına yönelik planlanan altyapı ve üstyapı projeleri hakkında yetkililerden bilgi alan Kaymakam Aslan, çalışmaların yerinde ve zamanında yapılmasının önemine dikkat çekti. Vatandaşlara daha kaliteli hizmet sunulması amacıyla yürütülen planlamaların titizlikle sürdürüleceğini belirtti. Gerçekleştirilen incelemelerde ulaşım, yol, menfez ve diğer altyapı çalışmalarının değerlendirilmesi yapılırken, köy muhtarları ve vatandaşlarla da görüş alışverişinde bulunuldu.