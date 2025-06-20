Afyonkarahisar Sinanpaşa Kaymakamı Emrah Aslan, Garipce’de Halk Günü toplantısında vatandaşlarla buluştu.

Afyonkarahisar Sinanpaşa Kaymakamı Emrah Aslan, ilçeye bağlı Garipce köyünde düzenlenen Halk Günü Toplantısı’na katılarak vatandaşlarla bir araya geldi. Kurum amirlerinin de hazır bulunduğu toplantıda, mahalle sakinleri istek, talep ve önerilerini doğrudan iletme fırsatı buldu. Vatandaşların dile getirdiği konuları dinleyen Kaymakam Aslan, çözüm odaklı bir yaklaşımla ilgili kurumlara gerekli yönlendirmeleri yaptı. Kamu hizmetlerinin vatandaşlara daha etkin şekilde ulaştırılması adına bu tür buluşmaların önemine değinen Kaymakam Aslan, devletin her zaman milletin yanında olduğunu vurguladı. Toplantı, karşılıklı anlayış ve samimi bir atmosfer içinde sona erdi.