Arpaçay Kaymakamı Muhammed Burak Akköz, Kıraç köyünde vatandaşlar bir araya geldi.

Kars’ın Arpaçay ilçesi Kaymakamı Muhammed Burak Akköz, beraberinde Arpaçay Belediye Başkanı Zeki Elma, İl Genel Meclis Üyesi Lütfü Çelik ve ilgili kurum amirleriyle birlikte Kıraç Köyü’nü ziyaret etti.

Ziyaret sırasında Akköz ve beraberindekileri Kıraç köyü Muhtarı Muharrem Adıgüzel karşıladı. Kaymakam Akköz, köy ile mahalle arasındaki yol çalışmalarını yerinde inceledi ve çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Ziyarette, köyün ihtiyaçları ve devam eden projelerle ilgili istişarelerde bulunulurken, vatandaşların talepleri de dinlendi. Akköz, daha sonra Kıraç köyünden ayrıldı.