Malatya Ticaret Borsası (MTB) Başkanı Ramazan Özcan, kayısı üretiminde kritik bir sürece girildiğini belirterek, üreticilere monilya hastalığına karşı zamanında ve doğru ilaçlama uyarısında bulundu.

Kayısıda tomurcuk kabarma ve çiçeklenme döneminin başladığını ifade eden Özcan, özellikle sağanak yağışların monilya hastalığı riskini artırdığına dikkat çekti. Geçmiş yıllarda bu hastalık nedeniyle ciddi ürün ve ağaç kayıpları yaşandığını hatırlatan Özcan, 'Son yıllara baktığımızda monilya kaynaklı büyük zararların oluştuğunu gördük. Sadece meyve değil, ağaçlar da ciddi şekilde zarar gördü' dedi.

Üreticilerin özellikle düşük rakımlı bölgelerde tomurcukların yüzde 10'a yakın kabardığı dönemde ilk ilaçlamayı yapması gerektiğini belirten Özcan, meteorolojik verilere göre ikinci ilaçlamanın da zorunlu olabileceğini belirtti. Özcan, 'Birinci ilaçlama çiçeklenmeye yakın dönemde yapılmalı. Ardından hava durumu takip edilerek gerekli görülmesi halinde ikinci ilaçlama mutlaka uygulanmalı' şeklinde konuştu.

'Doğru ilaç, doğru zaman'

İlaç seçiminde uzman görüşünün önemine vurgu yapan Özcan, Tarım İl Müdürlüğü ve ziraat mühendislerinin önerileri doğrultusunda hareket edilmesi gerektiğini söyledi. Yanlış ve zamansız ilaçlamanın hem ekonomik kayba hem de verimsizliğe yol açacağını belirten Özcan, üreticilerin yetkili bayilerden temin edilen ilaçları kullanması gerektiğini ifade etti.

'Kaliteli üretimin anahtarı bu dönem'

Çiçeklenme döneminin meyvenin oluşumundaki en kritik aşama olduğuna dikkat çeken Özcan, bu süreçte yapılacak doğru müdahalenin kaliteli üretimin temelini oluşturacağını ifade etti.

Geçtiğimiz yıl yaşanan zirai don olaylarının ekonomik etkilerine de değinen Özcan, 'Bu yıl gerekli tedbirleri alarak daha sağlıklı bir üretim hedefliyoruz. Malatya'nın dünya kuru kayısı ve yaş kayısı ihracatındaki marka değerini koruyarak yeni hedeflere ulaşmayı amaçlıyoruz' diye konuştu.