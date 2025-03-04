Kayışdağı ve İnönü Mahalleleri’nde Uygulama İmar Planının açılan bir dava sonrası durdurulması bölgede yeni yapılacak inşaatlarda mağduriyetlere yol açmıştı. Ataşehir Belediyesi ise yaşanan mağduriyetleri gidermek için süreci hızla çözüme kavuşturarak, çalışmalarının kaldığı yerden devam etmesinin önünü açtı.

İstanbul 2. İdare Mahkemesi tarafından 1/1000 ölçekli Kayışdağı ve İnönü Mahalleleri Uygulama İmar Planının iptal edilmesine yönelik süreç Ataşehir Belediyesi’nin katkılarıyla çözüme ulaştı. Süreci titizlikle takip ederek, bölgedeki mağduriyeti, vatandaşlardan gelen talepleri ve endişelerini de dikkate alarak, gerekli adımları atan Ataşehir Belediyesi, yaşanan aksaklığın hızlı bir şekilde çözülmesini sağlayarak, İstanbul Bölge İdare Mahkemesinin kararı ile uygulamanın kaldığı yerden devam etmesini mümkün kıldı.

İmar planı süreci ve mahkeme kararları

Kayışdağı ve İnönü Mahallelerinde, 22.03.2021-18.01.2022 tarihlerinde onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı doğrultusunda, 20.12.2022- 17.01.2024 tarihlerinde 1/1000 ölçekli Ataşehir ilçesi Kayışdağı ve İnönü Mahalleleri Uygulama İmar Planı yürürlükteydi. Ancak, İnönü Mahallesi’ndeki bir parsel maliki tarafından açılan dava sonucu, İstanbul 2. İdare Mahkemesi’nin 31.10.2024 tarihinde verdiği karar ile bu 1/1000 ölçekli uygulama planı iptal edilmişti. Ancak, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi, 24.02.2025 tarihinde verdiği kararla, İstanbul 2. İdare Mahkemesi’nin kararını kaldırdı. Bu karar ile 20.12.2022- 17.01.2024 tarihli imar planı yeniden yürürlüğe girmiş oldu.

Başkan Adıgüzel: "Çözüm süreci başarıyla tamamlandı

Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, belediyenin gösterdiği çaba ile Kayışdağı ve İnönü Mahallelerindeki imar planı sorununu çözüme kavuşturduklarını belirtti. Başkan Adıgüzel, şunları söyledi: "Kayışdağı ve İnönü mahallelerimizle ilgili hayata geçirilen Uygulama İmar Planının durdurulmasına yönelik bölgedeki mağduriyetleri gidermek, sorunu çözmek adına gereken adımları attık. Belediye olarak, mahalle sakinlerimizin talepleri ve şikâyetlerini de dinleyerek hızlı bir şekilde çözüm sürecini başlattık. Şimdi, bölgedeki uygulamalar kaldığı yerden devam edecek. Emeği geçen tüm kamu görevlilerine ve çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Mahalle sakinlerimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum."

Bölgedeki durdurulan uygulama sürecinin kaldığı yerden devam etmesi ile Kayışdağı ve İnönü Mahalleleri, daha modern, yaşanabilir ve sürdürülebilir bir hale gelecek.