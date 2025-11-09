Elazığ’da kayıp 11 yaşındaki otizmli Veysel Bilen’i bulmak için başlatılan arama çalışmaları beşinci gününde de devam ederken, ekipler kaybolan çocuğun bulunması için termal dronlarla çalışmalarını sürdürüyor.

Elazığ’da kayıp 11 yaşındaki otizmli Veysel Bilen’i arama çalışmaları beşinci gününde de devam ediyor. AFAD, PAK, UMKE, jandarma ve polis ekipleri bölgede arama alanını genişleterek çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekip sayısının artırıldığı bölgede aramalar hem karadan hem de termal dron ile havadan yürütülüyor.

Bugün aramanın beşinci gününde olduklarını belirten Elazığ AFAD Arama ve Kurtarma Şube Müdürü Süleyman Polat, "Bugün detaylı arama ve kurtarma faaliyetleri düzenlemekteyiz. Bize destek veren jandarma komando birlikleri, Özel Harekat birlikleri, emniyet, AFAD ve gönüllü olarak belediye ve karayollarından personeller arama ve kurtarma çalışmalarına katıldı. Bugün çocuğun evine doğru yönlenmeye başladık. Daha uzaklara gitmiştik çünkü çocuk gezmeyi ve suyu seven bir çocuktu. Bugün de iç alanda toparlanacağız. Bu bölgelerde de faaliyet göstereceğiz" dedi.